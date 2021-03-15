لأول مرة.. شكوى قضائية ضد مرتزقة فاغنر لدورهم في سوريا

تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية بشكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري العام 2017 بوحشية كبيرة، آملةً في تسليط الانتباه على هذه المجموعة ذات العلاقات المشبوهة مع الكرملين.

وقالت المنظمات الثلاث الاثنين، وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان إن هذه الدعوى هي "المحاولة الأولى من نوعها من عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا".

وأكدت أنها قدّمت "أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر" في تعذيب وقطع رأس منشق مفترض عن الجيش السوري العام 2017.

وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف لوكالة فرانس برس أن "هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من الإفلات من العقاب".

وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قراراً بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.

وكشفت صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة العام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويمكن رؤية في الشريط المصوّر رجالاً يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيّتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلّقا على عمود.

وتأتي هذه الشكوى في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد الذي تدخّلت روسيا فيه العام 2015 لصالح بشار.