نتنياهو: ولي عهد أبوظبي "تطوع" باستثمار 12 مليون دولار في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد "تطوع" باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليون دولار) في إسرائيل.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، مع نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه "يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد (جائحة) كورونا".

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي حول تصريحات نتنياهو حتى الساعة 17.45 تغ.

وألغى نتنياهو أول زيارة رسمية له الخميس للإمارات، على خلفية "صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وعقب إلغاء الزيارة، أعلنت الإمارات، الخميس، إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتم الإعلان عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية جرت بين بن زايد ونتنياهو في اليوم ذاته.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما، تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.