في الذكرى العاشرة للثورة السورية.. قطر تدعو لانتقال سياسي حقيقي

دعت قطر المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورونا وإلى "إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا".

جاء ذلك في كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، المتحدثة باسم الوزارة، لولوة بنت راشد الخاطر، أمام فعالية بعنوان "سوريا: المحاسبة بعد 10 أعوام"، عبر الاتصال المرئي، على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الخاطر: "مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة".

وأعربت عن الأسف لـ"فشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول ودية".

وتابعت أنه بعد "عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريا، بل حل سياسيا".

وأردفت أن الحرص على "تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف".

وقالت الخاطر إن "استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن الأهم من ذلك استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة".

واستطردت: "فشلنا في رفع مُعاناة الشعوب، وتفاقمت الأزمة الناجمة الآن من انتشار جائحة كوفيد 19، التي أرهقت حتى أكثر الدول ازدهارا".

وشددت على "ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا".