مقتل 21 جندياً من قوات النظام السوري إثر هجوم مسلح بدرعا

قتل 21 جنديا من فرقة تابعة لجيش النظام السوري، الثلاثاء، في هجوم مسلح بدرعا (جنوب).

وأفادت مصادر محلية للأناضول أن مسلحين كانوا عناصر سابقين في فصائل المعارضة السورية هاجموا بالأسلحة الخفيفة رتلاً عسكرياً من الفرقة الرابعة قرب بلدة المزريب غربي درعا وقتلوا 21 جنديا.

وأوضحت المصادر أن الرتل كان مؤلفا من سيارات عسكرية، وحافلة، واستُهدف خلال مروره بالطريق الواصل بين بلدة المزيريب واليادودة.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل كان متوجها للقبض على أحد المتهمين بالهجوم على مخفر للنظام، العام الماضي، حيث قتل 9 من عناصر الشرطة.