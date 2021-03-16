وزيرا داخلية قطر والسعودية يبحثان "تطوير التعاون الأمني"

بحث وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع آل سعود، هو الأول من نوعه بين الوزيرين، منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها لاسيما في المجال الأمني".

كما بحث الجانبان "موضوعات ذات اهتمام مشترك"، وفق الوكالة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول تلك الموضوعات.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، جرى أول اتصال هاتفي بين أمير قطر والعاهل السعودي، منذ إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير الماضي، بمدينة العلا السعودية.

وأنهت المصالحة، أزمة حادة اندلعت في يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.