دول الخليج: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل برنامجها الباليستي

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، على ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران برنامجها للصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري لـ"التعاون الخليجي" في دورته الـ147، الذي انعقد في مقر أمانته العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أثناء تلاوة البيان الختامي للاجتماع، إن المجلس الوزاري "أكد على أن أي مفاوضات مستقبلية مع طهران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي".

وترفض طهران أي تعديل على الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، بينما مارست إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضغوطا عليها لإجبارها على إعادة التفاوض على اتفاق أشمل يشمل برنامجها من الصواريخ الباليستية.

وفيما يتعلق بالأزمة في اليمن، قال الحجرف: "نقف مع السعودية في كافة الإجراءات لحماية مصالحها وحفظ أمنها، وندين مواصلة إيران تهريب السلاح إلى الحوثيين (في اليمن)، وندعم جهود الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية".

وأدان استهداف "مليشيا الحوثي لمركز احتجاز مهاجرين في صنعاء بمقذوفين، واستمرارها في استهداف المدنيين في محافظة مأرب (شرقي اليمن)".

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الحجرف أن "دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67، وتؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى".