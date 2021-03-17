صحيفة: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات الخميس

قالت صحيفة إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لزيارة الإمارات، يوم غد الخميس.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي إسرائيلي الخبر، الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت الصحيفة "استأنف مكتب رئيس الوزراء الاتصالات مع ممثلين عن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لتنسيق زيارة نتنياهو".

وأضافت "بحسب الخطة الحالية، التي لم تتم الموافقة عليها بشكل نهائي، ستتم الزيارة يوم الخميس".

وكان نتنياهو قد خطط لزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، ولكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه، بسبب خلافات، تم حلها لاحقا.

وكان نتنياهو خطط لزيارة الإمارات أكثر من مرة، منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين، في شهر أغسطس/آب الماضي.