محكمة أردنية تقضي بإعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بإعدام 6 من بين 17 متهما في الحادثة المعروفة بقضية "فتى الزرقاء".

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن حكم الإعدام صدر بحق 6 من المتهمين أحدهم فار من وجه العدالة.

كما قضت بالحكم على اثنين من المتهمين بالحبس 10 و 15 عاما، وعام واحد على اثنين آخرين، فما برأت 7 متهمين.

ووفق الفقرة "ج" من المادة 9 لقانون محكمة أمن الدولة، الأحكام قابلة للطعن والاستئناف خلال 30 يوما من صدورها.‎

وجاء الحكم بحق المتهمين الـ 17، بعد مرور نحو 6 شهور على الحادثة التي هزت الشارع الأردني والعربي عندما اعتدوا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الفتى صالح حمدان (16 عاما)، في محافظة الزرقاء (وسط) وبتروا يديه وفقأوا عينيه.

وأدى انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة، إلى تعاطف واسع ومطالبات بإعدام الجناة.

وتابع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني عملية أمنية، قادت إلى إلقاء القبض عليهم.

وأعرب حمدان في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحه للأحكام الصادرة بحق المتهمين وعبر عن شكره لملك الأردن لمتابعته القضية وللشعب الأردني على وقوفه إلى جانبه.