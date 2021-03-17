وزير إسرائيلي: 4 دول قد توقع اتفاقات سلام مع تل أبيب قريباً

توقع وزير الاستخبارات الإسرائيلي "إيلي كوهين"، الأربعاء، أن توقع 3 دول عربية، ورابعة إفريقية، اتفاقات تطبيع جديدة مع تل أبيب في القريب.

جاء ذلك في حوار أجراه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مع "كوهين".

وقال الوزير إن الدول الأقرب للتطبيع مع بلاده هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والنيجر.

وتابع موضحا: "قبل أقل من شهر عدتُ من زيارة تاريخية إلى السودان، وقبل نحو أسبوع كنت في مصر، وترأست قمة أمنية – اقتصادية هناك".

وقال كوهين إن المصريين يتابعون ما يحدث في المنطقة ويريدون أن يصبح السلام مع إسرائيل "دافئا"، على حد قوله.

ووفق تقديرات وزير الاستخبارات الإسرائيلي، فإن هناك دولا قد تعلن في القريب التطبيع مع إسرائيل بشكل رسمي.

وأضاف: "في الخليج نتحدث عن عمان والسعودية وقطر (..) إضافة إلى ذلك، قبل نحو أسبوع، أجريت انتخابات في النيجر، والمرشح المنتخب مؤيد لأمريكا، مما يزيد من فرصة إقامة علاقة (مع إسرائيل)".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل) إنه من المنتظر توقيع اتفاقات تطبيع جديدة مع 4 دول دون أن يكشف عن أسمائها.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب، كما أعلن السودان تطبيع علاقاته مع تل أبيب.