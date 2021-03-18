إصابات طفيف بسبب زلزال بقوة 5.9 ضرب السواحل الشرقية للجزائر

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الخميس، شرقي الجزائر بخاصة ولايتي بجاية وجيجل أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانهيار جزئي لمبانٍ قديمة.

وأفاد مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، في بيان، بأن هزة أرضية شدتها 5.9 درجات ضربت بجاية حوالي الساعة الثانية صباحا (الواحدة تغ).

وحدد مركز الهزة على بعد 28 كيلومترا شمال شرق منطقة رأس كاربون بالولاية في البحر المتوسط.

وأفادت إدارة الحماية المدنية، بأن الهزة شعر بها سكان 12 ولاية، هي بجاية وجيجل وسكيكدة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج (شرق)، وتيزي وزو وبومرداس والجزائر وتيبازة والبويرة (وسط).

وأضافت، في بيان، أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن.

وقالت إنه سُجلت في بجاية حالات هلع وسط السكان وخروج من المنازل، وتم إجلاء شخص تعرض لجروح خفيفة.

وسجلت انهيارا جزئيا لثلاثة مبان قديمة خالية من السكان، إضافة لانهيار سلالم وشرفات عمارات.

وفي ولاية جيجل الساحلية، قالت إدارة الحماية إنه تم تسجيل إصابة خمسة أشخاص بكسور والتواءات بسبب الهلع والفزع.

ومن ضمن المصابين الخمسة، تم إجلاء شخص أصيب بكسر في الكاحل، بعد قفزه من الطابق الأول، إضافة إلى امرأة تعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

ودعت إدارة الحماية المواطنين إلى الحيطة والحذر من هزات ارتدادية محتملة في المنطقة.

ومساء الأربعاء (19:00 تغ) سجلت المنطقة نفسها هزة أرضية بشدة 4 درجات.

وأكبر زلزال عرفته الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، كان في مايو/ أيار 2003، بلغت قوته 6.8 درجات، وخلف قرابة ألفي قتيل في العاصمة ومحافظة بومرداس (وسط).