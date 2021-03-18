عشرات المواطنين العرب يتظاهرون قُبالة مكتب نتنياهو

تظاهر عشرات المواطنين العرب، الخميس، قُبالة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقدس الغربية، احتجاجا على هدم المنازل.

ودعا "منتدى السلطات المحلية العربية" في النقب، جنوبي البلاد، لهذه المظاهرة احتجاجا على هدم المنازل العربية ومصادرة الأراضي.

ويُقيم منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، منذ عدة أسابيع، خيمة اعتصام، قُبالة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخلال المظاهرة رفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها "نعم للبناء ولا وألف لا لتدمير البيوت"، و"نريد حقوقنا كاملة".

وهتف المتظاهرون "نتنياهو يا جبان، ابن النقب لا يُهان" و "من الجليل وحتى النقب.. وطن واحد للعرب".

وسبق أن طالب المنتدى بـ"الوقف الفوري لهدم البيوت، ووقف تجريف الأراضي ومصادرتها، ووقف تخريب الأراضي الزراعية، وإعطاء أهل النقب كافة حقوقهم العادلة ووقف التمييز بحقهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

ويقول المنتدى إنه يُمثّل أكثر من 300 ألف مواطن عربي بالنقب.