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مقتل 5 جنود من قوات مدعومة إماراتيا في أبين اليمنية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 18.03.2021 12:38
آخر تحديث في 18.03.2021 12:45
مقتل 5 جنود من قوات مدعومة إماراتيا في أبين اليمنية

قتل 5 جنود من قوات تدعمها الإمارات، في هجوم مسلح شنه تنظيم "القاعدة" على نقطة عسكرية في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، إن "5 جنود من قوات الحزام الأمني (مدعومة إماراتيا)، قُتلوا في هجوم شنه عناصر القاعدة على حاجز أمني بمدينة أحور على الطريق الساحلي فجر الخميس".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن العناصر التابعين لتنظيم "القاعدة" استخدموا في هجومهم قنابل يدوية ورشاشات متوسطة.

وتتعرض المقار العسكرية والحواجز الأمنية في المحافظة لهجمات متكررة، تنسب عادة إلى تنظيم القاعدة الذي ينشط في المناطق الجبلية القريبة من مديريتي أحور والمحفد شرقي عاصمة أبين "زنجبار".

وينشط التنظيم بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية.

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