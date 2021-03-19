الجيش التركي يفند مزاعم "منع عودة" نازحين لقراهم بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن ادعاءات وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك عودة نازحين إلى 3 قرى بمحافظة الرقة شمالي سوريا، "لا تعكس الحقيقة".

وأكدت مصادر في الوزارة، الجمعة، للأناضول، أن تلك الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية "لا تعكس الحقيقة على الإطلاق".

ولفتت المصادر إلى وجود العديد من الانفاق والألغام والمتفجرات في قرى "صيدا" و"معلق" و"جهبل"، خلفها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" الذين كانوا يتحصنون فيها.

وأشارت إلى تطهير القرى الثلاث من الإرهابيين إثر عملية "نبع السلام"، وعدم رصد أي مظاهر للحياة المدنية فيها خلال تمشيطها.

وأكدت أن الألغام والمتفجرات تشكل تهديدا كبيرا لأرواح وممتلكات الأهالي، وأن الفرق المعنية تواصل عملها لتطهير القرى المذكورة من مخلفات الإرهابيين.

ولفتت إلى أنه سيتم ضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن في تلك القرى، عقب جعلها آمنة بشكل تام، كما هو الحال في مناطق أخرى.

من ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى استمرار خطر القصف على تلك المناطق، وتعرضها للاستهداف من قبل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" عبر القذائف الصاروخية وإطلاق النيران ومحاولات التسلل، وأكدت ضرورة إنهاء هذه التهديدات أيضا قبل إتاحة المجال للأهالي للعودة إلى قراهم.

وشددت المصادر على بذل الجيش التركي كافة الجهود اللازمة من أجل عودة الأشقاء السوريين إلى منازلهم وأراضيهم، وأن تلك الجهود ستتواصل بكل عزيمة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شمالي سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.