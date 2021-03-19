أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، السيطرة على حريق نشب في مصفاة تكرير بترول في الرياض، إثر اعتداء بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة (لم تسمه).

وقال المصدر: "تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض الساعة 6:05 صباحا (4:05 ت.غ) لاعتداء بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن وقوع حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع وفيات أو إصابات أو تأثير في إمدادات البترول ومشتقاته".

وأضاف أن "المملكة تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف بشكل أوسع أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

ودعا دول العالم ومنظماته إلى "الوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها"، بحسب المصدر ذاته.

ولم يحدد المصدر السعودي الجهة التي تقف وراء الاعتداء، فيما أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، في بيان سابق الجمعة، استهداف شركة "أرامكو" النفطية بالعاصمة الرياض، بـ6 طائرات مسيرة.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.