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مقتل مدني وإصابة اثنين في تفجير شمالي سوريا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 20.03.2021 14:34
مقتل مدني وإصابة اثنين في تفجير شمالي سوريا

قُتل مدني وأصيب اثنان بجروح، السبت، في تفجير قنبلة مزروعة بسيارة وسط مدينة الباب شمالي سوريا.

وقالت مصادر صحفية إن قنبلة مزروعة بإحدى السيارات جرى تفجيرها في مركز "الباب" الواقعة بريف محافظة "حلب".

وأشارت المصادر إلى مقتل مدني وإصابة اثنين جراء التفجير، حسب معلومات أولية.

ونُقل المصابان إلى المستشفى للعلاج، وسط مخاوف من ازدياد عدد الضحايا.

التفجير أسفر أيضًا عن أضرار في السيارات والمحلات المحيطة بالمكان.

ورجحت القوات الأمنية المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

ومدينة الباب، تقع ضمن حدود المنطقة التي استطاع الجيش التركي تطهيرها من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016.

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