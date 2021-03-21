التحالف السعودي: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين تضم خبراء أجانب

أعلن التحالف العربي، الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي لجماعة الحوثي، تضم خبراء أجانب، في محافظة مأرب، وسط اليمن.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه "تم تدمير منظومة دفاع جوي، تتبع مليشيا الحوثي في جبهة مأرب"، دون تفاصيل حول السلاح المستخدم بتدميرها.

وأضاف: "تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب"، دون أن يذكر عدد الخبراء أو جنسياتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل "الحوثيين" حول بيان التحالف.

وسبق أن أعلن التحالف تدمير منظومات دفاع جوي للحوثيين في مأرب، آخرها في 12 مارس/آذار الجاري.

ومنذ 7 فبراير/شباط الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.