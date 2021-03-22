السعودية تعلن مبادرة لوقف إطلاق النار باليمن

أعلنت السعودية، الإثنين، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تشمل وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين "صونا للدماء اليمينة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، فيصل فرحان، بثته وسائل الإعلام، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال فرحان: "استمرارا لدور المملكة الداعم لليمن (..) فإنها تعلن مبادرة تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة".

وأعرب عن أمله في استجابة الحوثيين للمبادرة "صونا للدماء اليمنية وإتاحة الفرصة للحل السياسي".

وأكد أن المبادرة "سارية الآن"، دون توضيح أكثر.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الحوثيين والحكومة اليمينة بشأن موقفها من المبادرة.

وفي وقت سابق الإثنين، انفردت الأناضول بأن السعودية أبلغت الأمم المتحدة "اعتزامها إعلان وقف إطلاق للنار أحادي الجانب في اليمن، خلال ساعات".