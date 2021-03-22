معهد "يونس إمره".. اتفاقية لتدريس "التركية" بمدارس خاصة بالأردن

وقع معهد "يونس إمره" الثقافي التركي، الإثنين، اتفاقية تعاون مع مدارس كنجستون (KINGSTON) الدولية الأردنية (خاصة)، لاعتماد اللغة التركية كمنهاج اختياري لطلابها، للمرة الأولى في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مبنى مدارس كنجستون بالعاصمة عمان، من جانب مدير المعهد التركي في الأردن، جنكيز إر أوغلو، والمدير العام لهذه المدارس، محمد أبو عمارة.

وعلى هامش التوقيع، قال "إر أوغلو" للأناضول: "الاتفاقية مع مدارس كنجستون الدولية هي الأولى من نوعها في الأردن، وتنص على التعاون مع معهد يونس إمره لتدريس اللغة التركية كمادة اختيارية اعتبارا من العام الدراسي القادم".

وأضاف أنه "سيتم اعتماد المنهاج التركي الرسمي للتدريس، وسيقوم خريجو تخصص اللغة التركية في الجامعات الأردنية بتعليمه للطلبة".

وأوضح أن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الروابط التركية مع الأردن ودول العالم، والتعريف بالواقع التركي بكافة مجالاته، الثقافية والاجتماعية وغيرها".

وأفاد "إر أوغلو" بارتفاع عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في تركيا، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 4 آلاف و500 طالب.

فيما قال مدير عام مدارس كنجستون، محمد أبو عمارة، للأناضول: "ما يهمنا تعاملنا مع تركيا كبلد إسلامي".

وتابع: "لدينا لغتان للتدريس، هما العربية والإنجليزية، واللغات الاختيارية الشائعة هي الفرنسية والألمانية، لذلك قررنا اختيار اللغة التركية كلغة مختلفة".

وأوضح أن "كثيرا من طلابنا بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، يكملون دراستهم خارج الأردن، وهناك توجه إلى تركيا".

وتابع: "تعلم اللغة التركية في مدارسنا سيوفر على الطلاب عاما لدراسة اللغة عند سفرهم إلى تركيا لإكمال دراستهم هناك".

وشدد على أن اختيار اللغة التركية هو نوع من "الريادة التربوية لمدارسنا التي يتبع لها 3 مدارس أخرى، بإجمالي 3 آلاف و200 طالب".

وتم افتتاح معهد "يونس إمره" في عمان عام 1969، وتجاوز عدد خريجيه، خلال أعوام قليلة ماضية، 4 آلاف طالب، وفق المعهد.