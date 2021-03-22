موريتانيا تعلن استئناف العلاقات مع قطر وفتح السفارة قريباً

أعلنت موريتانيا الأحد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي انقطعت منذ أربع سنوات إثر اندلاع الأزمة الخليجية بين الدوحة وجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان نشرته الأحد وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية "بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء الأحد في الدوحة بين وزيري الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

واشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على "إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال".

وقطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر في حزيران/ يونيو 2017.

كانت نواكشوط قد حذت حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود التي كانت تفرضها على الدوحة.