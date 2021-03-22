نتنياهو يتعهد بتوفير رحلات مباشرة للحجاج بين تل أبيب ومكة المكرمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه لم يسمح بإقامة دولة فلسطينية "كاملة السيادة"، مؤكدا أن "السلام" في المنطقة سوف يتحقق من خلال اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية.

وكان نتنياهو يتحدث إلى موقع "بانيت" الإخباري العربي، عشية الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء.

وتعهد بتوفير رحلات مباشرة لمواطني إسرائيل المسلمين من تل أبيب إلى مكة، دون الكشف عن كيفية تحقيق ذلك.

وردا على سؤال حول السلام مع الفلسطينيين، قال نتنياهو في المقابلة مع الموقع العربي "أعتقد أن هذا سيتحقق ولكن بشكل عكسي، من خلال اتفاقيات السلام مع الدول العربية أولا".

ورفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وقال ردا على سؤال، إذا ما كان يقبل قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل "ليس وفقا للمفهوم المتطرف الذي يتطرق له الناس، لأن السيطرة الأمنية يجب أن تبقى في أيدينا، وإلا فسنحصل على حماس".

وتابع نتنياهو أنه يؤيد إقامة كيان للفلسطينيين لكن ليس بالمفهوم الكلاسيكي، مضيفا "ماذا سنطلق على ذلك؟ حكم ذاتي أو دولة منقوصة... لا أريد الدخول في ذلك، القوة السيادية، الأمن، يجب أن تبقى في أيدينا".

وأضاف: "في نهاية المطاف، ما يحدث بيننا وبين الدول العربية، وما يحدث في دولة إسرائيل بين اليهود والعرب، والذي لا أعتقد أنني جزء منه وإنما أنا قبطانه، يُحدث تغييرا تاريخيا في العلاقات بين اليهود والعرب عامة، هذا واضح تمامًا".

وجدد نتنياهو القول إنه يعمل على أن تكون هناك رحلات مباشرة للحجاج العرب، من مطار بن غوريون، في تل أبيب، إلى مكة المكرمة.

وقال: "أعتقد أننا نجلب بشرى كبيرة، لعصر جديد من الازدهار والرفاهية والمساواة في الفرص والأمن، الذي أنا مصمم على توفيره".

وأضاف: "وعدتُ بأربع اتفاقيات سلام وحققت هذا، ولم يكن أحد ليصدق ذلك قبل سنة، والآن أنا أعدك بأنني سأعمل على توفير رحلات مباشرة لمواطني إسرائيل المسلمين، من تل أبيب إلى مكة وسأحقق ذلك، سجلوا هذا، لأنني سأحققه كما جلبت التطعيمات وكما جلبت اتفاقيات السلام".

وردا على سؤال حول موعد ذلك قال "سأقول ذلك بدبلوماسية في وقت أسرع مما تتصورون".

ورفض نتنياهو الرد على سؤال إذا ما كان تحدث بهذا الشأن مع العاهل السعودي الملك سلمان أو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال "أنا لا أكشف عن محادثات، وأنا لا أقول إنه كانت ثمة محادثات، ولكن أنا أقول إنني سأحقق هذا الأمر".

وأضاف في لهجة دعائية انتخابية "الأمر سيحدث أسرع مما نعتقد، وهذا سيتحقق فقط معي".

وستجري انتخابات عامة إسرائيلية يوم غد الثلاثاء هي الرابعة في غضون عامين. ويقول الكثير من المراقبين الإسرائيليين إن نتائج هذه الجولة من الانتخابات "حاسمة" بالنسبة لمستقبل نتنياهو السياسي.