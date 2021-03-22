4 قتلى بانفجار في مدينة رأس العين شمالي سوريا

قتل 4 مدنيين بينهم طفلين وأصيب 9 آخرون، الاثنين، جراء انفجار وقع في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن الانفجار وقع في تمام الساعة 01:00 بعد منتصف الليلة الماضية، ولم يُعرف حتى اللحظة سببه.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم.

وتواصل قوات الأمن التحقيق في سبب الانفجار الذي ألحق خسائر مادية كبيرة بأحد المنازل إلى جانب الضحايا في الأرواح.

يذكر أنه تم تحرير مدينة رأس العين في إطار عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتواصل منظمة "ي ب ك" الإرهابية اتخاذ مدينتي عين عيسى وتل تمر قاعدة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المدنيين في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.