بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو ملتقى الحوار السياسي للانعقاد

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد الجمعة لإطلاعهم على آخر المستجدات السياسية.

جاء ذلك في رسالة موجهة الثلاثاء، من البعثة الأممية لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، وفق مصدر بملتقى الحوار.

وعقد آخر لقاء ضم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير/ شباط الماضي، برعاية الأمم المتحدة، انتخبت خلاله سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا برئاسة محمد المنفي لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال المصدر لمراسل الأناضول مفضلا عدم نشر اسمه: "تلقينا دعوة من البعثة الأممية لعقد اجتماع عبر تطبيق زوم يوم الجمعة ولم يتم تحديد التوقيت بعد".

وجاء في نص الدعوة وفق المصدر: "السيدات والسادة أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، نيابة عن السيد يان كوبيش تود البعثة أن تدعوكم لحضور اجتماع افتراضي الجمعة القادم".

وأضافت: "سيعقد الاجتماع لإحاطة أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي الموقرين بآخر المستجدات، بما في ذلك إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن الأربعاء، وسيتم إطلاعكم على التوقيت".

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء الليبيين من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الجاري.