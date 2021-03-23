مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إلغاء اقتراع الخارج

قررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الثلاثاء، إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية (مرتبطة بالبرلمان) في بيان إن مجلس المفوضين (أعلى جهة بها) قرر خلال جلسة استثنائية عقدها، اليوم، "عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج".

وحول أسباب القرار، اعتبرت المفوضية أن هناك صعوبة في تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا (إلكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط.

وأضافت أن وزارة الخارجية اعتذرت، أيضا، عن عدم إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة؛ بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا، وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وينص قانون انتخابات البرلمان على أن "يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا".

ويعيش الكثير من العراقيين خارج البلاد، وخاصة في دول الجوار وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا؛ حيث غادر أغلبهم على فترات متعاقبة جراء عقود من الحروب والأوضاع الأمنية غير المستقرة، لكن لا تتوافر أرقام رسمية بشأن تعدادهم.