نتائج غير رسمية.. حزب نتنياهو يتقدم بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية

أظهرت نتائج عينات غير رسمية، أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، في نتائج انتخابات الكنيست، لكن دون الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وقالت القناة "13" إن حزب الليكود، حصل على 31 مقعدا، متقدما على بقية الأحزاب، لكنه يفتقد الأغلبية المطلوبة.

وأضافت القناة، إن معسكر نتنياهو (حزب الليكود وأحزاب يمينية متحالفة معه) حصل على 54 مقعدا (من أصل 120) فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعدا، في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

أما القناة "12" فقالت إن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعدا فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعدا، في وقت حصل حزب "يمينا" على 8 مقاعد.

في حين قالت القناة "11" إن معسكر نتنياهو حصل على 54 مقعدا فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعدا في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، على 8 مقاعد وفق القناتين "13" و"11" فيما حصلت على 9 مقاعد وفق القناة "12".

أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، فلم تمكن من تخطي نسبة الحسم بحسب جميع المحطات.

ويمثل هذا تراجعا واضحا للنواب العرب الذين مثلوا ب 15 نائبا في الكنيست السابق.

واستنادا الى القناة الإسرائيلية "12" فإن توزيع مقاعد الأحزاب، كان كالتالي "الليكود 31 مقعدا، هناك مستقبل (المعارض) 18، القائمة المشتركة 9، شاس 9، يمينا 8، أزرق أبيض 7، العمل 7، الصهيونية الدينية 7، يهودوت هتوراه 6، أمل جديد 6، إسرائيل بيتنا 6، ميرتس 6".

أما بحسب القناة 13، فإن توزيع مقاعد الأحزاب فكان كما يلي "الليكود 33 مقعدا، هناك مستقبل 16، القائمة المشتركة 8، شاس 8، يمينا 7، أزرق أبيض 8، العمل 7، الصهيونية الدينية 6، يهودوت هتوراه 7، أمل جديد 5، إسرائيل بيتنا 8، ميرتس 7".

وجاءت النتائج بحسب القناة "11" كما يلي "الليكود 31 مقعدا، هناك مستقبل 18، القائمة المشتركة 8، شاس 9، يمينا 7، أزرق أبيض 7، العمل 7، الصهيونية الدينية 7، يهودوت هتوراه 7، أمل جديد 6، إسرائيل بيتنا 7، ميرتس 6".

**معارضة غير متجانسة

ورغم تقدم المعسكر المناوئ لنتنياهو، إلا أنه تكتل "غير متجانس" سياسيا إذ يضم أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية.

ولا يوجد اتفاق ما بين هذه الأحزاب على الشخص الذي سيقود الحكومة الجديدة في حال تشكيلها.

واستنادا إلى النتائج، فإن "صانع الملوك" سيكون زعيم حزب "يمينا"، وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت الذي تعهد بألا ينضم إلى حكومة برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

وكان نتنياهو وعد بمنح بينيت حقيبة وزارية هامة، سواء الخارجية أو الدفاع في حال انضمامه الى حكومته.