اغتيال قيادي في مليشيا حفتر مطلوب للجنائية الدولية

اغتال مجهولون في مدينة بنغازي الليبية (شرق)، الأربعاء، محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وفق متحدث باسم قوات تابعة للانقلابي خليفة حفتر ووسائل إعلام محلية.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لمليشيا حفتر، ميلود الزوي، عبر صفحته في فيسبوك: "نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي (42 عاما) أحد رموز القوات الخاصة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها قنوات "فبراير" و"218 نيوز‎" و"ليبيا بانوراما" (خاصة)، أن سيارة الورفلي (قيادي بمليشيا حفتر) تعرضت لوابل من الرصاص قرب جامعة "العرب الطبية" في بنغازي، ونُقل أخوه أيمن إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وفي 15 أغسطس/ آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق "الورفلي"، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في 6 عمليات إعدام دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصا في مناطق مختلفة من بنغازي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "الورفلي"؛ بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ليبيا.