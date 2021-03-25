الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة عبر تويتر، أن قوات خاصة تركية حيّدت مسلحين للتنظيم الإرهابي بعد محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شمالي سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.