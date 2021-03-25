المنفي يصل القاهرة في ثاني زيارة خارجية له

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، العاصمة المصرية القاهرة في ثاني زيارة خارجية منذ انتخابه في 5 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نشره الخميس عبر صفحته على "فيسبوك".

وأفاد البيان بوصول المنفي ونائبه عبد الله اللافي ووفد مرافق لهما إلى القاهرة مساء الأربعاء، في زيارة عمل.

وأضاف المكتب: "تأتي الزيارة للروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".

فيما أوضح مصدر بالمكتب بأن الزيارة تأتي "لعقد اجتماعات ولقاءات هامة".

وأردف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن المنفي والوفد المرافق له سيتوجهون الجمعة إلى تركيا، بعد انتهاء زيارة القاهرة.

والثلاثاء زار المنفي باريس، في أول زيارة خارجية منذ انتخابه والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة.