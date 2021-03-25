فصيل عراقي جديد يتوعد الاحتلال الأمريكي وعملاءه في قلب العاصمة

هدد فصيل عراقي مسلح باستهداف "الاحتلال" الأمريكي و"عملائه" في البلاد، في استعراض عسكري بالأسلحة في شوارع العاصمة بغداد.

فقد قالت حركة "ربع الله" في بيان، إن "الشعب العراقي يعيش بين ظلمات الاحتلال الأمريكي الغاشم وحكومة متواطئة عميلة له".

وأضافت أن مقاتليها مع أسلحتهم "جالوا أرض العاصمة بغداد هذا اليوم (الخميس) في رسالة تهديد للأمريكي وعملائه".

ونشرت الحركة صوراً لمقاتليها في شوارع بغداد وهم يستقلون سيارات "بيك آب" ويحملون أسلحة رشاشة وقذائف "آر بي جي".

و"ربع الله" حركة كانت تنشط في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عناصرها اقتحمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وغيرها في بغداد وأضرمت النيران فيها منذ العام الماضي.

ويرى مراقبون أن هذه الجماعات غير المعروفة مجرد واجهة لفصائل مسلحة عراقية تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

ولم يصدر أي تعقيب حكومي على الاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله".

وقال مصدر في شرطة بغداد، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن السلطات الأمنية أغلقت جسراً حيوياً وسط بغداد على خلفية استعراض "ربع الله".

وأضاف أن السلطات أغلقت جسر الطابقين الذي يؤدي مباشرة إلى الجسر المعلق الرابط بالمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية وفي مقدمتها السفارة الأمريكية.

وأشار المصدر أن "الإغلاق مؤقت ومرتبط بالاستعراض العسكري لحركة ربع الله".