وفاة 32 شخصا وإصابة 66 جراء تصادم قطاري ركاب جنوبي مصر

توفي 32 شخصا، الجمعة، جراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان "وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين، في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في سوهاج".

وأوضح البيان أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة (حكوميين)".

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، قوله إن "50 شخصا على الأقل أصيبوا جراء تصادم قطاري ركاب في سوهاج، وجاري حصر باقي الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه".

فيما نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله إن "3 عربات من قطار الركاب رقم 157 خرجت عن القضبان، ما أدى إلى اصطدامها بالقطار الإسباني رقم 2011، ووقوع الحادث".

وأوضح المصدر أن "شريط القطار يقع على ترعة الإبراهيمية، ما تسبب في سقوط الضحايا في الترعة".

بدورها، أعلنت هيئة السكك الحديدية بمصر، في بيان، تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، للوقوف على أسباب وقوعه وحصر الإصابات والتلفيات.

وذكرت أن حركة القطارات متوقفة في هذه المنطقة لحين المعاينة ورفع التلفيات ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وفي مايو/ أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) في آخر إحصاء معلن، ارتفاع نسبة حوادث القطارات 43.6 بالمئة في 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وأكد في بيان آنذاك، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري؛ حيث بلغت نسبته 78.9 بالمئة، يليه عيوب في المركبة وحالة الطرق.