الدفاع المدني يزيل مخلفات الدمار في قرى اللاذقية ويعيد تأهيل الطرق

تعمل طواقم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على تأهيل الطرق وإزالة مخلفات صواريخ وقذائف قوات النظام في قرى جبل التركمان بمحافظة اللاذقية غربي البلاد.

ورغم سيطرة قوات النظام على معظم قرى المنطقة في محافظة اللاذقية في السنوات الأخيرة، بدعم وإسناد جوي روسي؛ ما تزال المعارضة السورية تحتفظ بعدد من المناطق والقرى في منطقتي جبل التركمان وجبل الأكراد بالريف الشمالي للمحافظة المطلة على البحر المتوسط.

وفي حديث للأناضول، قال "أتيلا خزندار" أحد المشرفين على أعمال الدفاع المدني، إن فرقهم أطلقت أعمالاً لإزالة أنقاض المنازل التي دمرت بفعل القذائف المتساقطة من جانب قوات النظام على المنطقة، وتأهيل الطرق المتضررة من تلك القذائف والصواريخ.

وأشار خزندار إلى مواصلة عمليات عودة السكان لمنازلهم، في أعقاب الهدنة التي توصلت إليها تركيا وروسيا في مارس/ آذار 2020.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني متأهبة على مدار الساعة، وتعمل على تنظيف وفتح الطرق المغلقة لعودة المدنيين إلى منازلهم.

بدوره أعرب "علي جلقمة" أحد سكان المنطقة عن شكره لجهود طواقم الدفاع المدني، مشيراً إلى أن الطواقم تصلح وتؤهل الطرق التي دمرتها قوات النظام.

من جانبه قال "أحمد عيسى" إنه عاد مع أسرته إلى قرية "يمادي" في جبل التركمان، مستفيدا من الهدنة.

وأضاف أن "الهجمات أخرجت الطرق عن الخدمة؛ إلا أن الدفاع المدني يعمل على إعادة تأهيلها"، معربا عن شكره لهم في هذا الإطار.