وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في انهيار عقار بالقاهرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، فجر السبت، جراء انهيار عقار، شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك في بيان صدر عن محافظة القاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وذكر البيان، أن عقارا مكونا من 10 طوابق في شارع بنهاية شارع "جسر السويس" انهار عند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ).

ولفت البيان إلى أن الجهات المعنية توجهت إلى مكان الحدث لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، مشيرا إلى أنه تم نقل 24 حالة إصابة إلى المستشفيات، و5 حالات وفاة.

ولم يعلن رسميا عن أسباب انهيار المبنى وعدد سكانه، إلا أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أعلن "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة" وفق البيان.

فيما نقلت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) عن شهود عيان وأهالي قولهم إن السبب وراء انهيار عقار جسر السويس، "هو أعمال جرت في العقار نفسه".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأهالي المنطقة المجاورة للعقار بعد سقوطه، وهم يستغيثون لإخراج سكانه من تحت الأنقاض.