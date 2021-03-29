العراق.. استهداف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة

استهدف هجوم بعبوة ناسفة رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في محافظة بابل وسط البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين.

وقال ضابط في شرطة بابل للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع بالمحافظة، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات للتحالف".

وأضاف ذات المصدر، أن "الشاحنات كانت تحمل معدات لوجستية، بينما لم يسفر التفجير عن وقوع إصابات".

وذكر أن "قوة أمنية مشتركة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الجهات التي تقف خلفه".

ولم يصدر عن السلطات العراقية أي بيان حول الهجوم حتى الساعة 7:30 (ت.غ)، فيما لم تتبنه أي جهة.

ووفق رصد مراسل الأناضول، فإن هذا الهجوم هو الـ 40 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، حيث وقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالبلاد.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.