الكويت يتسلم من العراق دفعة ثالثة من الأرشيف الذي سرق خلال الغزو

تسلمت الكويت من العراق دفعة ثالثة من ممتلكات وأرشيف كويتي استولى عليه القوات العراقية خلال غزو للكويت، عام 1990.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الثنائية متعددة الأطراف، السفير قحطان الجنابي، سلم دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الكويتي، السفير ناصر الهين، في معهد الشيخ سعود الناصر للدراسات الدبلوماسية بالكويت.

وأضافت أن الدفعة الجديدة تضم أرشيف عدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وأعدادا كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن هذه هي الدفعة الثالثة من نوعها، وجرى تسلميها بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت، طارق الشيخ.

وقال ناصر الهين إن "هذه الخطوة الإيجابية تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأعرب عن "ترحيب الكويت بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستكمال تسليم كافة الممتلكات والأرشيف الكويتي".

وأوضح أن "الدفعة الثالثة تضم ممتلكات وأرشيف وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت".

وكان نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، استولى على ممتلكات ومواد أرشيفية في غزو الكويت واحتلالها لعدة أشهر.

وخرجت القوات العراقية من الكويت، في 1991، تحت وطأة حملة عسكرية دولية.

وفي 2003، استأنف البلدان علاقاتهما، في أعقاب إسقاط نظام صدام بواسطة تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.