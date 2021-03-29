قناة السويس: عودة الملاحة مساء الإثنين والسفينة بلا مشكلات

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الإثنين، إن حركة الملاحة ستعود الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، مشيرا إلى السفينة الجانحة قادرة على الإبحار و"لم تتعرض لمشكلات" بعد حل أزمتها بنجاح.

وأوضح ربيع في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة، أن "السفينة عليها مرشدان مصريان لإرشادها إلى منطقة البحيرات العظمى (ضمن نطاق القناة) بأمان".

وأكد أن السفينة التي كانت جانحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، قبل تعويمها اليوم، "لم تتعرض لأي مشكلات وقادرة على الإبحار".

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس، بأنه سيتم بدء الملاحة البحرية في الساعة الثامنة من مساء اليوم (18:00 ت.غ) مؤكدًا أن الحركة ستستمر 24 ساعة لتعويض الأيام التي تأخرت فيها السفن، بسبب الحادث.

وعصر الإثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن" وإدخالها المجرى الملاحي للقناة، بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة.

ويبلغ إجمالي عدد السفن العالقة على طرفي القناة، 370 سفينة وناقلة بحسب مؤتمر صحفي، الإثنين، لمستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس والموانئ مهاب مميش.

وفي سياق متصل، رجح "مميش" في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية (خاصة)، أن السفينة قد تكون تعرضت لبعض التلف في الجزء الأمامي نتيجة الاصطدام بحافة القناة.

وذكر أن السفينة قد تشهد بعض عمليات الإصلاح والصيانة في الجزء الأمامي، بعد نقلها إلى منطقة البحيرات الكبرى.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر غرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.