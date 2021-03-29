مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا الاثنين والثلاثاء بمشاركة واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستشارك في مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا يعقد في بروكسل، عبر اتصال مرئي، يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن "المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة (السفيرة ليندا توماس غرينفيلد) ستترأس الوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، المزمع عقده افتراضيا يومي 29 و30 مارس (آذار) الجاري".

وأكد البيان "التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري والعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف معاناة السوريين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة هي أكبر مساهم منفرد بالمساعدات الإنسانية في سوريا، وستواصل دعم الجهود المتعددة الأطراف للسعي إلى حل دائم للصراع، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتقديم المساعدة إلى النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين".

وتستضيف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين والثلاثاء، مؤتمرا للمانحين الدوليين، لجمع التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية المقدمة لأكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة "الأسد" وتداول السلطة سلميا، لكن نظام بشار الأسد لجأ إلى الخيار السكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب.