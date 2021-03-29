مصر.. تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، الإثنين، استئناف حركة الملاحة الدولية بقناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة العالقة منذ الثلاثاء الماضي.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قوله إنه تم "استئناف حركة الملاحة بعد إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفرغيفن".

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، صور السفينة العالقة أثناء إبحارها، متجهة صوب منطقة البحيرات الكبرى، بحسب ما أعلن ربيع، خلال وقت سابق اليوم، في بيان منفصل.

كما بث التلفزيون المصري الرسمي، مقطعا مصورا، لتحرك السفينة في منتصف الممر الملاحي لقناة السويس، يتقدمها ويجاورها 15 قاطرة، في اتجاه منطقة البحيرات.

وأوضح أن السفينة البنمية تسير بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة وبتوجيه من قاطرات قناة السويس.

في السياق، نفى رئيس الهيئة معلومات نشرتها وكالات أنباء ووسائل إعلام دولية، حول عودة السفينة إلى وضعيتها الأولى قبل تحريرها، بسبب الرياح الشديدة.

وكانت وسائل إعلام ووكالات أنباء قالت اليوم، إن السفينة العالقة عادت مرة أخرى للجنوح، بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة.

ويبلغ إجمالي عدد السفن العالقة على طرفي القناة، 370 سفينة وناقلة بحسب مؤتمر صحفي، الاثنين، لمستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس والموانئ مهاب مميش.

وبذلك، تنتهي أزمة قناة السويس، التي أربكت خطوط الإمدادات خاصة في أوروبا منذ الثلاثاء الماضي، بعدما تسبب جنوح السفينة في رسو أزيد من 321 سفينة تجارية على طرفي القناة ما أسفر عن تعطل حركة مرور السفن بالمجري الملاحي الدولي.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغيرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.