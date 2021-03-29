مقتل عنصرين من الجيش الوطني السوري في هجوم شنه إرهابيو "ي ب ك"

قتل جنديان من قوات الجيش الوطني السوري المعارض، في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة أعزاز بريف حلب، شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال اشتباكات اندلعت على خط الجبهة بين أعزاز ومنطقة تل رفعت التي يتحصن بها التنظيم الإرهابي، أثناء محاولة عناصر الأخير، التسلل إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

واستهدف إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" سيارة تابعة للجيش الوطني السوري، بصاروخ، ما أدى إلى مقتل عنصرين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدموها منطلقا لتنفيذ الهجمات.

في سياق آخر، حيّد الجيش التركي، اثنين من ميليشيات "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وأفاد بيان للدفاع التركية، الاثنين، أن تحييد الإرهابيين المذكورين، جاء إثر إطلاقهما نيراناً استفزازية تجاه منطقة "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمنها العديد من المدن والبلدات، أبرزها مدينتا جرابلس والباب.