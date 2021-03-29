ولي العهد السعودي يتباحث مع أمير قطر هاتفياً في ثاني اتصال منذ المصالحة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بن سلمان، استعرضا خلاله "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".

ويعد الاتصال، الثاني من نوعه بين أمير قطر وولي العهد السعودي، منذ إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمدينة العلا السعودية بعد أكثر من 3 سنوات من مقاطعة الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة للدوحة.

كما بحث الجانبان، مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقتهما الرياض السبت، بهدف الحفاظ على البيئة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتهدف المبادرتان إلى مواجهة التلوث البيئي من غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، حيث تشملان زرع 10 مليارات شجرة، وغيرها من التدابير.

وتعد المبادرتان جزءا من "رؤية 2030"، لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.