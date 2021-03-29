274 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وسط توقعات باقتحامات أوسع

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بمرافقة عناصر من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن "274 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم".

ويتوقع أن يقوم عدد آخر من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية قد دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وعلى ذات الصعيد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها عززت تواجدها في مدينة القدس الشرقية تزامنا مع وصول أعداد كبيرة من المصلين الإسرائيليين إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إنها ستغلق اليوم وغدا (الإثنين والثلاثاء) عددا من الشوارع في محيط البلدة القديمة لإفساح المجال أمام المصلين الإسرائيليين للوصول الى حائط البراق.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يومياً ما عدا يومي الجمعة، الذي يصادف يوم العطلة الأسبوعية للمسلمين، والسبت، الذي يصادف يوم عطلة أسبوعية لليهود.

ومنذ 2003، تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.