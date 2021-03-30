النائب العام اللبناني يطالب بالتحقيق في اتهامات للأمن بتعذيب لاجئين سوريين

طالب النائب العام اللبناني المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى فيها اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين.

جاء ذلك في بيان صادر عن غسان عويدات، الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ووفق البيان، طلب عويدات من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين".

والثلاثاء الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت"، أن 26 لاجئا سوريا، بينهم أربعة أطفال، تعرضوا لـ"انتهاكات وعمليات تعذيب على يد قوى الأمن".

وهؤلاء المعتقلون جرى توقيفهم في الفترة بين عامي 2014 و2021، بتهم "الإرهاب"، وما زال 6 منهم قيد التوقيف.

وشهد لبنان معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين قيل إنهم من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابي، تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية.

واتهمت "العفو الدولية" قوى الأمن باستخدام "أساليب التعذيب المروّعة" ضد بعض اللاجئين الموقوفين.

من جهته، طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام".

وأوضح الأمن العام في بيانه، أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.