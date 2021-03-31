إقالة قائد العمليات في محافظة نينوى العراقية مع تردي الأوضاع الأمنية

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة إقالة قائد العمليات في محافظة نينوى الشمالية، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، وفق ما قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء.

وأضاف المصدر وهو ضابط في الشرطة للأناضول، إنه صدر قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة، يقضي بإقالة المحلاوي، وتعيين اللواء الركن محمود الفلاحي، بديلاً عنه.

وكان المحلاوي قد تولى منصب قائد عمليات نينوى في يوليو/تموز الماضي.

ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته كونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن "يكون قرار الإقالة مرتبط بعدم إدارته بالشكل المطلوب للأوضاع الأمنية للمحافظة".

وأوضح أن "نينوى شهدت الأشهر الماضية خروقات أمنية، منها عودة نشاط مسلحي تنظيم داعش، وعدم ضبط الوضع الأمني في قضاء سنجار غربي الموصل (عاصمة المحافظة)، إلى جانب عدم السيطرة التامة على حركة بعض فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في المحافظة".

وفي الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".