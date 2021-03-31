الدول المانحة تخصص 6.4 مليارات دولار لمساعدة السوريين في الداخل والخارج

تعهد الدول المانحة بتخصيص 6.4 مليارات دولار لأجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

جاء ذلك في كلمة للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في ختام مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي انطلق الاثنين، بتنظيم الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن لينارتشيتش أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بمنح 6.4 مليارات دولار لدعم السوريين، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة صرحوا أن أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأن المؤتمر يهدف لجمع 10 مليارات دولار من المساعدات، بواقع 4.2 مليارات للسوريين في الداخل، و5.8 مليارات للاجئين في دول الجوار.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

وفي نسخة العام الماضي من المؤتمر تعهد المانحون الدوليون بتقديم 7.7 مليارات دولار لدعم السوريين.

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