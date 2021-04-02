الخارجية الأمريكية تعترف بأن الضفة الغربية وغزة والجولان "أراض محتلة"

اعترفت الولايات المتحدة، الخميس، بأن الضفة الغربية وغزة والجولان السوري "أراض محتلة"، من قبل إسرائيل، في توجه يختلف مع توجهات الإدارة الأمريكية السابقة، التي اعترفت بضم الجولان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، نقلتها وسائل إعلام أمريكية في أعقاب تقرير أصدرته وزارته وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال برايس: "هذه حقيقة تاريخية، إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وأكد أن التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح (احتلال)، في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية"، مشددا على أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية، منذ عقود".

وفي السياق، جدد برايس التأكيد على أن "تطبيق حل الدولتين بما يتيح لإسرائيل والفلسطينيين العيش بسلام" هو الحل اللازم للقضية.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، فيما سُمّي بـ "النكسة".

وأنشأت إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية والقدس، يقيم فيها أكثر من 600 ألف مستوطن.

وتنص قرارات دولية عديدة صادرة عن الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.