مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي حوادث شبيهة بجنوح "إيفر غيفن"

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر تدرس توسيع القناة، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة "ايفر غيفن"، التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام.

جاءت تصريحات ربيع لقناة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الخميس، أكد فيها كذلك أن القناة "ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا)".

ويبلغ طول القناة 193 كيلو مترا، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 مترا، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.

وافتتحت مصر القناة الموازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.

ولم يوضح ربيع، في تصريحاته للقناة الأمريكية، إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "ايفر غيفن".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة.

وأوضح السيسي، خلال زيارته للقناة: "الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية"، في اشارة لحادثة جنوح السفينة.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، جنحت سفينة "إيفر جيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية؛ ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.

وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 مارس، بمساعدة شركات دولية، ما سمح باستئناف الملاحة في القناة.

وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.