البطريرك الماروني اللبناني يحذر من "تغيير نظام الحكم"

حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، السبت، من تغيير نظام الحكم في لبنان، مؤكداً حاجة البلاد إلى "حكومة غير حزبية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الراعي في الصرح البطريركي، بالعاصمة بيروت، بمناسبة عيد الفصح الذي يوافق 4 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال الراعي: "لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده"، دون تفاصيل.

وأردف: "هناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى".

واستدرك: "وهناك أطراف تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول، والتسويات"، دون تسمية أي من تلك الأطراف.

وأكد "وجود الحاجة المُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية".

واستطرد: "لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على النجاح".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.