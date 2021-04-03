عون: ننتظر عودة الحريري من سفره للخروج من "النفق الأسود"

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إنه ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من سفره، لـ"الخروج من النفق الأسود" وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الحريري غادر لبنان متوجها إلى الإمارات في زيارة خاصة".

كلام عون جاء في تصريح للصحفيين عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في بكركي شمال بيروت، لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية.

وقال عون: "جئنا من ضمن التقاليد لنعايد البطريرك الراعي بمناسبة العيد الكبير (الفصح) ونتمنى له وللشعب اللبناني الخروج من النفق الأسود الذي يمر فيه لبنان".

وردا على سؤال للصحفيين عن موعد "الخروج من النفق الأسود" وعن مدى إمكانية تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، أجاب عون: "عندما يعود الرئيس (الحريري) من الخارج".

وأضاف أن "عقد تأليف الحكومة تتوالد.. نحلّ واحدة فتظهر أخرى" (دون تقديم تفاصيل)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "دائما متفائل".

وجراء خلافات بين عون والحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، تبادل عون والحريري الاتهامات بشأن تعثّر تشكيل الحكومة إثر اللقاء الـ18 الذي جمعهما في قصر الرئاسة، من دون التوصل إلى اتفاق.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، وفاقم حدتها انفجار مرفأ بيروت وجائحة "كورونا".