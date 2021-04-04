الأردن: الأمير حمزة تورط مع جهات خارجية بـمحاولة زعزعة الأمن

أعلن الأردن، الأحد، أن التحقيقات أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" مع جهات خارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان.

وقال الصفدي: "تحقيقات أولية رصدت تحركات ونشاطات للأمير حمزة والمعتقلين تمس أمن البلد واستقراره".

واستدرك: "التحقيقات أظهرت أن المحيطين بالأمير حمزة تواصلوا مع المعارضة الخارجية".

وأردف: "محاولات زعزعة الأمن كانت بالتنسيق مع جهات خارجية".

وتابع: "الأمير حمزة عمل على التحريض والتجييش ضد الدولة والتحقيقات مستمرة".