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العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم جنوداً أمريكيين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.04.2021 16:47
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم جنوداً أمريكيين

استهدف هجوم صاروخي، الأحد، قاعدة تضم جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، هو الثاني من نوعه خلال أيام، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط بشرطة المحافظة للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "مجهولين أطلقوا صاروخين على قاعدة بلد الجوية".

وأضاف المصدر أن "الصاروخين، ويرجح أنهما من نوع كاتيوشا، سقطا في محيط القاعدة، دون وقوع إصابات أو أضرار".

ولفت أن قوات الجيش بدأت حملة تمشيط في المنطقة بحثا عن مطلقي الصاروخين.

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الساعة، كما لم تعلق السلطات العراقية أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الهجوم.

ووقع آخر هجوم استهدف قاعدة بلد الجوية، التي تضم جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي (عددهم غير محدد)، في منتصف مارس/آذار الماضي، عبر 5 صواريخ كاتيوشا، دون وقوع إصابات.

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