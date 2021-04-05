اعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين في القصر الملكي الأردني

اعتقلت السلطات الأردنية اثنين من كبار المسؤولين السابقين في القصر الملكي الأردني "وآخرين" "لأسباب أمنية"، حسبما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت.

وجاء في تقرير "بترا" أن الشريف حسن بن زيد المبعوث الملكي السابق إلى السعودية، وباسم إبراهيم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي، اعتقلا. كما شغل عوض الله سابقا منصبي وزير التخطيط ووزير المالية.

ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل ولم يذكر أسماء الآخرين الذين تم اعتقالهم.



ونفت وكالة الانباء الرسمية بترا تقارير بأن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، محتجز أو قيد الإقامة الجبرية في منزله.

كما أوردت الوكالة تأكيد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي السبت عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه "طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

لطالما كان الأردن، الذي يحكمه الملك عبد الله الثاني، حليفا رئيسيا للغرب وواحة استقرار في منطقة مضطربة تحدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق والسعودية..

يحكم عبد الله الأردن منذ عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين، الذي حكم البلاد لما يقرب من نصف قرن. وأقام عبد الله علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وقادة غربيين آخرين خلال سنوات حكمه.

وعانى الاقتصاد الأردني الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة، تحت وطأة جائحة كورونا. ويعيش فيه أكثر من 600 ألف لاجئ سوري.

أبرم الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1994، لكن العلاقات شابها التوتر في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلافات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

فيما يعيش في الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، معظمهم يحملون الجنسية الأردنية.