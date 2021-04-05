بحث رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد، مع نظيره السوداني محمد عثمان الحسين، الاثنين، التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية التي تواجه البلدين. جاء ذلك وفق بيان الجيش المصري، على هامش اختتام مناورات جوية باسم 'نسور النيل2'، بدأت 31 مارس/آذار الماضي في السودان. وأفاد البيان بـ'انعقاد لقاء ثنائي بين رئيسي أركان الجيش المصري ونظيره السوداني، لتناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة'. كما أشار إلى أن 'الجانبين اتفقا على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية'. وأوضح البيان 'ختام تدريب (نسور النيل) بتقديم عرض تضمن تنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، وعمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام بتصفية بؤرة إرهابية'. والتأم التدريب بعد أشهر قليلة من انطلاق نسخته الأولى في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.